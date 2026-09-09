Koç'un neşeli dansı...

Koç Holding’in önde gelen isimlerinden Semahat Arsel, 98. yaş gününü özel bir davetle kutladı. Ataşehir'de bulunan mekanda gerçekleşen organizasyona Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç da katılarak ablasının mutlu gününe ortak oldu. Pembe renkte hazırlanan doğum günü pastasının mumlarını alkışlar arasında üfleyen Semahat Arsel’in ardından gecenin ilerleyen saatlerinde neşeli anlar yaşandı. 95 yaşındaki iş insanı Rahmi Koç, ritme ayak uydurarak piste çıktı ve oynadı. Semahat Arsel de kardeşine sahnede eşlik ederken, iki kardeşin yüksek enerjisi davetlilerden büyük ilgi gördü.