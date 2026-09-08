Yalıkavak'ta çifte doğum günü...

Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Arzu Sabancı ve Aslı Gümüşel, yakın dostlarıyla Bodrum Yalıkavak'ta bir araya gelerek yeni yaşlarını coşkulu bir partiyle kutladı.Yaz sezonunun sevilen adresi Bodrum Yalıkavak'ta buluşan dost grubu, ahşap mimarisi ve sıcak atmosferiyle öne çıkan özel bir mekanda keyifli anlar yaşadı. Arzu Sabancı, Aslı Gümüşel ve dostlarının doğum günlerinin eş zamanlı olarak kutlandığı davette şıklık ve neşe ön plandaydı. Masayı süsleyen renk renk özel tasarım pastaların mumları dilekler eşliğinde üflenirken, davetliler bu anları ölümsüzleştirmeyi ihmal etmedi. Gece boyunca bol bol hatıra fotoğrafı çektiren yakın dostlar, Bodrum'un eşsiz atmosferinde partinin tadını çıkardı.

Dostları Yalnız Bırakmadı

Kutlamaya cemiyet ve iş dünyasından birçok tanınmış isim katıldı. Yakın dostları Berna Çebi'nin de aralarında bulunduğu davetliler, arkadaş grubunun bu mutlu gününe ortak olarak neşeli anlar paylaştı. Gece, şık detayları ve sıcak ortamıyla uzun süre hafızalardan silinmeyecek renkli karelerle sona erdi.