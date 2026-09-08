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Yalıkavak'ta çifte doğum günü...

Arzu Sabancı ve Aslı Gümüşel, yakın dostlarıyla Bodrum Yalıkavak'ta bir araya gelerek yeni yaşlarını coşkulu bir partiyle kutladı.

Giriş: 08 Eylül 2026, Salı 09:46
Yalıkavak'ta çifte doğum günü...
ARZU SABANCI, ASLI GÜMÜŞEL
ARZU SABANCI, ASLI GÜMÜŞEL
ARZU SABANCI, ASLI GÜMÜŞEL
ARZU SABANCI, ASLI GÜMÜŞEL, BERNA ÇEBİ 
ARZU SABANCI, ASLI GÜMÜŞEL, BERNA ÇEBİ 
ARZU SABANCI
Yalıkavak'ta çifte doğum günü...
ARZU SABANCI, ASLI GÜMÜŞEL
ARZU SABANCI, ASLI GÜMÜŞEL
ARZU SABANCI, ASLI GÜMÜŞEL
ARZU SABANCI, ASLI GÜMÜŞEL, BERNA ÇEBİ 
ARZU SABANCI, ASLI GÜMÜŞEL, BERNA ÇEBİ 
ARZU SABANCI

Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Arzu Sabancı ve Aslı Gümüşel, yakın dostlarıyla Bodrum Yalıkavak'ta bir araya gelerek yeni yaşlarını coşkulu bir partiyle kutladı.Yaz sezonunun sevilen adresi Bodrum Yalıkavak'ta buluşan dost grubu, ahşap mimarisi ve sıcak atmosferiyle öne çıkan özel bir mekanda keyifli anlar yaşadı. Arzu Sabancı, Aslı Gümüşel ve dostlarının doğum günlerinin eş zamanlı olarak kutlandığı davette şıklık ve neşe ön plandaydı. Masayı süsleyen renk renk özel tasarım pastaların mumları dilekler eşliğinde üflenirken, davetliler bu anları ölümsüzleştirmeyi ihmal etmedi. Gece boyunca bol bol hatıra fotoğrafı çektiren yakın dostlar, Bodrum'un eşsiz atmosferinde partinin tadını çıkardı.

Dostları Yalnız Bırakmadı

Kutlamaya cemiyet ve iş dünyasından birçok tanınmış isim katıldı. Yakın dostları Berna Çebi'nin de aralarında bulunduğu davetliler, arkadaş grubunun bu mutlu gününe ortak olarak neşeli anlar paylaştı. Gece, şık detayları ve sıcak ortamıyla uzun süre hafızalardan silinmeyecek renkli karelerle sona erdi.

Yalıkavak Aslı Gümüşel Arzu Sabancı
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