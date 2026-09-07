İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Cemiyet hayatının ünlü isimleri de Filenin Sultanları'nın şampiyonluk sevincini sosyal medya paylaşımlarıyla kutladı. Caroline Koç, Pervin Ersoy ve Derin Mermerci bu tarihi günün sevincini sosyal medyada paylaştı. Evlerinde büyük bir şampiyonluk sevinci yaşayan ünlü simalar bu heyecanı aktif kullandıkları hesaplarındaki takipçileriyle paylaştılar.