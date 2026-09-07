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Arsel'e 98. yaş sürprizi...

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel, kardeşi Rahmi Koç ve yakın dostlarıyla katıldığı özel akşam yemeğinde unutulmaz bir doğum günü sürprizi yaşadı.

Giriş: 07 Eylül 2026, Pazartesi 10:20
Arsel'e 98. yaş sürprizi...
SEMAHAT ARSEL
SEMAHAT ARSEL, RAHMİ KOÇ
SEMAHAT ARSEL
RAHMİ KOÇ
SEMAHAT ARSEL
SEMAHAT ARSEL
Arsel'e 98. yaş sürprizi...
SEMAHAT ARSEL
SEMAHAT ARSEL, RAHMİ KOÇ
SEMAHAT ARSEL
RAHMİ KOÇ
SEMAHAT ARSEL
SEMAHAT ARSEL

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve hayırseverliğiyle tanınan Semahat Arsel, geçtiğimiz günlerde kardeşi Rahmi Koç ile katıldığı akşam yemeğinde beklenmedik bir sürprizle karşılaştı. Ailenin yakın dostu Dr. Koray Erdoğan’ın Ataşehir’deki mekanında gerçekleşen buluşmaya, ABD’nin tanınmış organ nakli cerrahlarından Dr. Akın Tekin ve yakın çevreleri de eşlik etti. Keyifli sohbetlerin edildiği gecenin sonunda Semahat Arsel için özel bir kutlama yapıldı. Arsel'in doğum günü pastası alkışlar eşliğinde kesildi. Koç ailesinin çınarı Semahat Arsel, sevdiklerinin arasında yeni yaşına adım attı.

semahatarsel doğumgünü kutlama
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