Arsel'e 98. yaş sürprizi...

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve hayırseverliğiyle tanınan Semahat Arsel, geçtiğimiz günlerde kardeşi Rahmi Koç ile katıldığı akşam yemeğinde beklenmedik bir sürprizle karşılaştı. Ailenin yakın dostu Dr. Koray Erdoğan’ın Ataşehir’deki mekanında gerçekleşen buluşmaya, ABD’nin tanınmış organ nakli cerrahlarından Dr. Akın Tekin ve yakın çevreleri de eşlik etti. Keyifli sohbetlerin edildiği gecenin sonunda Semahat Arsel için özel bir kutlama yapıldı. Arsel'in doğum günü pastası alkışlar eşliğinde kesildi. Koç ailesinin çınarı Semahat Arsel, sevdiklerinin arasında yeni yaşına adım attı.