Yıldırım'ın SALVO'su Azerbaycan'da...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile eşi Mehriban Aliyeva, Azerbaycan Deniz Kuvvetleri’ni ziyaret etti. Ziyarette, Aziz Yıldırım ve kızı Hande Gamgam da hazır bulundu. Ziyarette Azerbaycan Savunma Bakanlığı’na bağlı MİRAS Askeri Sanayi Şirketi ile Aziz Yıldırım’ın tersanesi DEARSAN’ın ortak olarak ürettiği SALVO Silahlı Deniz Aracı ve KAYRA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı platformlarının görev tanımları ve teknik özellikleri hakkında bilgi verildi. Aliyev ve Aliyeva, üretim hattındaki çalışmaları yerinde inceledikten sonra burada üretilen insansız deniz araçlarının bir gösterisini izledi. Paylaşılan görüntülerde, DEARSAN’ın sahibi ve yönetim kurulu başkanı Aziz Yıldırım’ın da ziyarette yer aldığı görüldü. Aziz Yıldırım’ın sahibi olduğu DEARSAN tersanesi, halihazırda Türk Donanması için çeşitli suüstü muharip gemilerin inşasını sürdürüyor. Şirketin yeni hedefi ise sualtı muharip deniz platformu üretimi.