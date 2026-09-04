Kendall Jenner Venedik'te...

Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, 83. Venedik Uluslararası Film Festivali kapsamında Sala Grande’de düzenlenen “Wild Horse Nine” filminin gösterimine katılarak festivalde boy gösterdi. Kırmızı halıda tüm dikkatleri üzerine çeken Jenner, Giorgio Armani imzalı özel tasarım altın işlemeli elbisesiyle göz kamaştırdı. Zarafeti ve ışıltılı tarzıyla büyük beğeni toplayan ünlü model, gala öncesinde ise Venedik kanallarında keyifli bir tur yaptı. Su taksisinde geçirdiği eğlenceli ve dingin anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Jenner’ın Venedik tarzı kısa sürede gündem oldu.