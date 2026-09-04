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Kendall Jenner Venedik'te...

Venedik Film Festivali'nde boy gösteren süper model Kendall Jenner, Sala Grande'deki gala öncesinde şehri gezdi.

Giriş: 04 Eylül 2026, Cuma 10:12
Kendall Jenner Venedik'te...
KENDALL JENNER
KENDALL JENNER
KENDALL JENNER
KENDALL JENNER
KENDALL JENNER
KENDALL JENNER
KENDALL JENNER
Kendall Jenner Venedik'te...
KENDALL JENNER
KENDALL JENNER
KENDALL JENNER
KENDALL JENNER
KENDALL JENNER
KENDALL JENNER
KENDALL JENNER

Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, 83. Venedik Uluslararası Film Festivali kapsamında Sala Grande’de düzenlenen “Wild Horse Nine” filminin gösterimine katılarak festivalde boy gösterdi. Kırmızı halıda tüm dikkatleri üzerine çeken Jenner, Giorgio Armani imzalı özel tasarım altın işlemeli elbisesiyle göz kamaştırdı. Zarafeti ve ışıltılı tarzıyla büyük beğeni toplayan ünlü model, gala öncesinde ise Venedik kanallarında keyifli bir tur yaptı. Su taksisinde geçirdiği eğlenceli ve dingin anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Jenner’ın Venedik tarzı kısa sürede gündem oldu.

Kendall Jenner Sala Grande Venedik Film Festivali
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