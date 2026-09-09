80'ler modasına uydular...

Cemiyet hayatında son dönemin en popüler yapay zekâ akımı nostalji rüzgârları estirmeye devam ediyor. Sosyal medyada hızla yayılan "80'ler stilini yapay zekâ ile yeniden canlandırma" trendine cemiyet hayatının önde gelen isimleri de katıldı. Beyza Uyanoğlu, nostaljik akıma İstanbul fonunda şık bir kareyle dâhil oldu. Yapay zekâ teknolojisini kullanarak kendisini 1980'lerin şık ve retro atmosferine taşıyan Uyanoğlu, klasik bir araba önünde, bej tonlarındaki blazer ceket ve pantolon kombiniyle dikkat çekerek 80'lerin zarafetini yansıttı. Etel Baler ise akıma kabarık saçları, geniş vatkalı beyaz ceketi, fuşya büstiyeri ve yüksek bel asit yıkama kot pantolonuyla katıldı. Baler, yapay zekâ tarafından oluşturulan 80'ler tarzı fotoğrafını sosyal medya hesabından "80's Tam benlikmiş :)" notuyla paylaşarak takipçilerinden tam not aldı. Akıma kendi üsluplarıyla katılan bir diğer isim ise Suzan Şen ve kızı Melisa Keçeli oldu. Anne-kız, 80'lerin ikonik aerobik ve plaj modasını yansıtan capcanlı renklerle donatılmış yapay zekâ portrelerini paylaştı. Pembe saç bantları, bel çantaları, neon renkli rüzgarlıklar ve dönemin ruhunu yansıtan grafik tişörtlerle 80'ler enerjisini sosyal medyaya taşıyan ikili, neşeli kareleriyle büyük ilgi topladı.