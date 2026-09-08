Aşk Bodrum'da belgelendi...

İş dünyasının tanınan isimlerinden, Galatasaray’ın 38. başkanı Burak Elmas ile bir dönem ekranlarda boy gösteren eski oyuncu Tuğçe Koçak’ın sürpriz beraberliği Bodrum’da belgelendi. Sevilen dizilerdeki rolleriyle tanınan ve oyunculuk kariyeriyle hafızalarda yer edinen Tuğçe Koçak, iş insanı Burak Elmas ile ilk kez yan yana poz verdi. Öte yandan, Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Şen’in oğlu olan Metin Şen’in gönlünü kaptırdığı Pınar Aydın, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Aydın’ın paylaştığı bu özel fotoğraf karesi sayesinde çiçeği burnunda aşıklar Burak Elmas ve Tuğçe Koçak da ilk kez birlikte fotoğraf karelerine yansımış oldu. Bodrum’un keyfini çıkaran ünlü isimlerin neşeli ve samimi halleri gözlerden kaçmazken, bu çifte aşk karesi gündeme damga vurdu. Galatasaray'ın 38. başkanı Burak Elmas ile kulübün efsanevi 30. başkanı Faruk Süren'in kızı Yelda Süren, 25 yıl süren evliliklerini Şubat 2026'da tek celsede sonlandırmıştı. İki çocuk sahibi olan çift, cemiyet hayatını şaşırtan bu kararı medeni bir şekilde anlaşarak ve sessiz sedasız almış, çeyrek asırlık birlikteliklerini dostane bir şekilde noktalamıştı. Boşanmanın ardından kabuğuna çekilen Elmas, oyuncu Tuğçe Koçak ile başlayan yeni birlikteliğiyle magazin kulislerini hareketlendirdi.