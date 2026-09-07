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33 yıllık dostluğu böyle kutladılar

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Melda Kosif, 1993 yılından bu yana ayrılmadığı yakın dost grubuyla teknede bir araya geldi; 33 yıllık sarsılmaz bağlarını "Nice ilkleri, kahkahaları ve gözyaşlarını birlikte yaşadık, koca bir hayat biriktirdik" sözleriyle sosyal medyadan paylaştı.

Giriş: 07 Eylül 2026, Pazartesi 09:20
33 yıllık dostluğu böyle kutladılar
MELDA KOSİF, HALE KOSİF, GÜLŞAH GORDİ, HANDE GAMGAM
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
33 yıllık dostluğu böyle kutladılar
MELDA KOSİF, HALE KOSİF, GÜLŞAH GORDİ, HANDE GAMGAM
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF

Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Melda Kosif, yakın dost grubuyla bir araya geldiği tatil karelerini sosyal medya hesabından paylaşarak yıllara meydan okuyan dostluklarını gözler önüne serdi. 1993 yılından bu yana süregelen çeyrek asrı aşan arkadaşlıklarını duygusal bir notla taçlandıran Kosif, takipçilerinden büyük beğeni topladı. Teknede gerçekleşen buluşmada dostlarıyla çekildiği samimi kareyi paylaşan Kosif, arkadaşlığın önemine vurgu yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "1993’ten beri… Hayatın en güzel günlerinde de, en zor zamanlarında da yan yana. Birlikte büyüdük, değiştik, düştük, kalktık; nice ilkleri, kahkahaları, gözyaşlarını, başlangıçları ve vedaları birlikte yaşadık. Acısıyla tatlısıyla yıllar içinde sadece anılar değil, koca bir hayat biriktirdik. Bazı dostluklar sadece yıllarla ölçülmüyor… Birbirinin hayatına ne kadar tanıklık ettiğinle, susarken bile ne demek istediğini bilmekle, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin aynı yakınlığı koruyabilmekle ölçülüyor. 33 yıl sonra hâlâ yan yana, hâlâ biz." 33 yıllık köklü geçmişlerini “koca bir hayat biriktirdik” sözleriyle tanımlayan Melda Kosif’in bu paylaşımı, kısa sürede cemiyet ve sosyal medya dünyasında geniş yankı buldu. Beğeni ve yorum yağmuruna tutulan kare, yılların eskitemediği gerçek dostluğun en güzel örneklerinden biri olarak gösterildi.

Melda Kosif dost arkadaş
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