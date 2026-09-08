Koç Üniversitesi'nde anlamlı açılış...

Eylül ayının getirdiği yeni başlangıç heyecanıyla birlikte Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kampüsü, geleceğin tıp ve sağlık profesyonellerine ev sahipliği yapacak anlamlı bir yatırıma kavuştu. İş insanı M. Sinan Dereli’nin katkılarıyla hayata geçirilen Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kampüsü Yurt ve Misafirhanesi (M. Sinan Dereli Binası) düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç katılarak Sinan Dereli’ye eğitime ve insan sağlığına sunduğu bu değerli destek için teşekkür plaketi takdim etti. Törende yer alan Dereli’nin sevgilisi Bettina Machler de bu gurur dolu anları paylaşarak heyecana ortak oldu.

Sadece Bir Bina Değil, İnsanlığa Hizmet Edecek Bir Yuva

Açılışı yapılan yapı, yalnızca modern donanıma sahip bir yurt ve misafirhane binası olmanın ötesinde, kendilerini bilime, eğitime ve insan sağlığına adayacak gençlerin kendilerini evlerinde hissedecekleri, unutulmaz dostluklar kuracakları ve yarınlara hazırlanacakları sıcak bir yuva niteliği taşıyor. Gelecek nesillerin yetişmesine ve bilim dünyasına katkı sağlayacak bu özel proje, açılışa katılan tüm konuklara duygusal ve gurur dolu anlar yaşattı. M. Sinan Dereli Binası, geleceğe bırakılan en kıymetli izlerden biri olarak üniversite bünyesinde hizmet vermeye başladı.