Duygusal yaz vedası...

Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Pia Hakko Yeşil, sosyal medya hesabından paylaştığı samimi karelerle yaz mevsimine anlamlı bir veda etti. Arkadaş grubuyla çıktığı tekne turundan, keyifli havuz başı anlarına ve günlük stillerine yer verdiği paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı. Yazın getirdiği tatlı yavaşlığı ve anın tadını çıkarmanın önemini vurgulayan Hakko Yeşil, paylaşımına duygusal bir not düşerek hislerini şu sözlerle dile getirdi: "Arkadaşlarla yazı değerlendirip en mutlu anlarımızdan bahsediyorduk. Günlerimiz planlarla dolu olmasına rağmen hepimiz için yavaş geçen bir yaz gibiydi. En mutlu günümü düşünmeye çalıştığımda aslında tek bir gün seçemediğimi fark ettim. Bu daha çok bir duyguydu; ne yapıyor olursak olalım yeni güne heyecanla uyanmak ve sadece orada olmaktan içtenlikle mutlu olmak..." Doğal ve samimi kareleriyle dikkat çeken Pia Hakko Yeşil'in bu paylaşımı, takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı.