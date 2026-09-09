Ünlü piyanist İstanbul'da...

Klasik müziğin dünyadaki en büyük temsilcilerinden biri olarak gösterilen Çinli piyanist Maestro Lang Lang, İstanbul’a geldi. Türkiye’ye duyduğu sevgiyi dile getiren ünlü sanatçı, megakente dördüncü kez gelmekten büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti. İstanbul’un tarihi ve kültürel dokusuna hayran kaldığını ifade eden Maestro Lang Lang, şehre her gelişinde ayrı bir ilham bulduğunu söyledi. İş insanı Demet Sabancı Çetindoğan gibi cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin de sosyal medyada ilgiyle karşıladığı ziyaret, İstanbul’un uluslararası kültür ve sanat dünyasındaki çekim gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.