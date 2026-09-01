Sardinya'da bir araya geldiler

İş dünyasının ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Suzan Sabancı, yaz sezonunun yorgunluğunu İtalya’nın gözde tatil beldesi Sardinya Adı’nda çıkarıyor. Aralarında Raif Dinçkök ve Berrak Barut’un da bulunduğu yakın dost grubuyla büyüleyici bir Akdeniz tatiline çıkan Sabancı, keyifli anlarını sosyal medya paylaşımlarıyla ölümsüzleştirdi. İtalya’nın turkuaz denizine ve eşsiz doğasına sahip Sardinya coast çizgisinde bir araya gelen ünlü isimler, gündüzleri gurme lezzetler eşliğinde öğle yemeklerinin ve güneşin tadını çıkardı. Gündüz şıklığını plaj kombinleri ve bandana detaylarıyla tamamlayan grup, akşam saatlerinde ise adanın büyüleyici atmosferinde şıklık yarışına girdi. Cemiyetin zarif isimlerinden Berrak Barut ve yakın dostlarıyla şık akşam yemeklerinde buluşan Suzan Sabancı, iddialı ve renkli stil tercihleriyle dikkat çekti. Sardinya’nın eşsiz gece manzarası ve otantik mekanlarında gerçekleşen buluşmalarda ekibin neşeli ve samimi halleri gözlerden kaçmadı. İş ve cemiyet hayatının yoğun temposuna kısa bir ara veren dostlar, Akdeniz ritminde eğlenceli anlar biriktirerek tatillerine devam ediyor.