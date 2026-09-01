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Sardinya'da bir araya geldiler

Suzan Sabancı; Raif Dinçkök, Berrak Barut ve yakın dostlarıyla İtalya'nın gözde tatil cenneti Sardinya'da bir araya geldi. Akdeniz'in büyüleyici atmosferinde hem gündüz keyfi yapıp hem de şık akşam yemeklerinde buluşan dostlar, eğlenceli tatil kareleriyle yaza damga vurdu.

Giriş: 01 Eylül 2026, Salı 10:17
Sardinya'da bir araya geldiler
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI, RUKEN MIZRAKLI, BERRAK BARUT
SUZAN SABANCI
RAİF DİNÇKÖK, SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
Sardinya'da bir araya geldiler
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI, RUKEN MIZRAKLI, BERRAK BARUT
SUZAN SABANCI
RAİF DİNÇKÖK, SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI

İş dünyasının ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Suzan Sabancı, yaz sezonunun yorgunluğunu İtalya’nın gözde tatil beldesi Sardinya Adı’nda çıkarıyor. Aralarında Raif Dinçkök ve Berrak Barut’un da bulunduğu yakın dost grubuyla büyüleyici bir Akdeniz tatiline çıkan Sabancı, keyifli anlarını sosyal medya paylaşımlarıyla ölümsüzleştirdi. İtalya’nın turkuaz denizine ve eşsiz doğasına sahip Sardinya coast çizgisinde bir araya gelen ünlü isimler, gündüzleri gurme lezzetler eşliğinde öğle yemeklerinin ve güneşin tadını çıkardı. Gündüz şıklığını plaj kombinleri ve bandana detaylarıyla tamamlayan grup, akşam saatlerinde ise adanın büyüleyici atmosferinde şıklık yarışına girdi. Cemiyetin zarif isimlerinden Berrak Barut ve yakın dostlarıyla şık akşam yemeklerinde buluşan Suzan Sabancı, iddialı ve renkli stil tercihleriyle dikkat çekti. Sardinya’nın eşsiz gece manzarası ve otantik mekanlarında gerçekleşen buluşmalarda ekibin neşeli ve samimi halleri gözlerden kaçmadı. İş ve cemiyet hayatının yoğun temposuna kısa bir ara veren dostlar, Akdeniz ritminde eğlenceli anlar biriktirerek tatillerine devam ediyor.

Berrak Barut Raif Dinçkök Suzan Sabancı
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