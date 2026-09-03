Çifte şampiyonluk...

TGF Türkiye 18 Yaş Altı Şampiyonası’nda mücadele eden genç yetenek Kaan Albayrak, turnuvada sergilediği üstün performansla hem Gross hem de Net kategoride Türkiye Şampiyonu olarak tarihi bir başarıya imza attı. İki kupayı birden müzesine götüren Kaan Albayrak’ın bu büyük başarısı ailesine ve sevenlerine büyük gurur yaşattı. Başarının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan baba Hikmet Albayrak, oğlunu ve sürecin her anında yanında olan eşini tebrik etti.

"Seninle Gurur Duyuyorum Oğlum"

Hikmet Albayrak, duygusal paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Kaan, Türkiye 18 Yaş Altı Şampiyonası'nda hem Gross hem de Net kategoride Türkiye Şampiyonu oldu. Seninle gurur duyuyorum oğlum. Aynı azim ve sevgiyle nice başarıların olur inşallah..." Genç yeteneğin arkasındaki aile desteğine de dikkat çeken Albayrak, eşi Alpin Albayrak’a teşekkür ederek sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu başarının arkasında Kaan kadar emek veren eşim Alpin’e de ne kadar teşekkür etsem azdır. Onu her zaman motive ettiğin, antrenmanlarında beraber olduğun, yorulduğunda destek olduğun ve her koşulda yanında durduğun için... Bu kupalarda senin de çok büyük emeğin var. İyi ki varsın." Kaan Albayrak'ın çift kupalı şampiyonluğu, Türk golfünün geleceği adına da büyük heyecan uyandırdı.