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İlk kez yan yana...

Şubat 2026'da Burak Elmas ile 25 yıllık evliliğini noktalandıran Yelda Süren, katıldığı cenaze töreninde yeni sevgilisi Ferhan Ferhangil ile objektiflere yansıdı.

Giriş: 02 Eylül 2026, Çarşamba 09:46
İlk kez yan yana...
FERHAN FERHANGİL, YELDA SÜREN
FERHAN FERHANGİL, YELDA SÜREN
FERHAN FERHANGİL, YELDA SÜREN
FERHAN FERHANGİL, YELDA SÜREN
FERHAN FERHANGİL, YELDA SÜREN
FERHAN FERHANGİL, YELDA SÜREN
İlk kez yan yana...
FERHAN FERHANGİL, YELDA SÜREN
FERHAN FERHANGİL, YELDA SÜREN
FERHAN FERHANGİL, YELDA SÜREN
FERHAN FERHANGİL, YELDA SÜREN
FERHAN FERHANGİL, YELDA SÜREN
FERHAN FERHANGİL, YELDA SÜREN

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Yelda Süren, iş insanı Kahraman Sadıkoğlu’nun cenaze törenine yeni sevgilisi Ferhan Ferhangil ile katıldı. Törende yan yana yürürken objektiflere yansıyan çift, böylece ilişkilerinin başlamasından bu yana ilk kez birlikte görüntülenmiş oldu. Çiçeği burnunda sevgililerin ilk kez yan yana fotoğraf vermesi, törendeki tüm dikkatleri bir anda üzerlerine çekti. Öte yandan duygusal anların yaşandığı cenaze töreninde, Yelda Süren'in eski eşi Burak Elmas ve Elmas'ın eski kayınpederi Faruk Süren de yer aldı. Galatasaray'ın 38. başkanı Burak Elmas ile kulübün efsanevi 30. başkanı Faruk Süren'in kızı Yelda Süren, 25 yıl süren evliliklerini Şubat 2026'da tek celsede sonlandırmıştı. İki çocuk sahibi olan çift, cemiyet hayatını şaşırtan bu kararı medeni bir şekilde anlaşarak ve sessiz sedasız almış, çeyrek asırlık birlikteliklerini dostane bir şekilde noktalamıştı.

Ferit TUĞLUK

Burak Elmas Yelda Elmas Ferhan Ferhangil
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