Zafer coşkusu Dumlupınar'da...

NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu milli mücadelenin simge noktalarından Dumlupınar Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı’nda yaşadı. Sosyal medya hesabından anlamlı kareler paylaşan İş İnsanı Hediye Güral Gür, ekibiyle birlikte ellerinde "Zafer Yolunda Yürüyoruz", "Bazi Zaferler Sonsuza Dek Kutlanır" ve "Atatürk'ün İzinde, Bağımsızlık Yolunda" yazılı dövizlerle Zafer Bayramı’nın coşkusunu ve gururunu paylaştı. Milli mücadelenin ve bağımsızlığın sembolü olan Dumlupınar'daki Şehit Sancaktar Anıtı önünde çekilen fotoğrafların yanı sıra, Türk bayrağı ve kırmızı-beyaz çiçeklerle hazırlanan ay-yıldızlı dekor önünde annesi Gülsüm Güral ile birlikte çektirdiği özel kareyi de paylaşımına ekleyen Hediye Güral Gür, Zafer Bayramı mesajıyla büyük beğeni topladı.