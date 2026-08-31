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Zafer coşkusu Dumlupınar'da...

NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Dumlupınar Şehit Sancaktar Anıtı'nda ekibi, ablası ve annesi Gülsüm Güral ile birlikte kutlayarak anlamlı bir paylaşıma imza attı.

Giriş: 31 Ağustos 2026, Pazartesi 09:41
Zafer coşkusu Dumlupınar'da...
HEDİYE GÜRAL GÜR, SEMA GÜRAL SÜRMELİ
HEDİYE GÜRAL GÜR, SEMA GÜRAL SÜRMELİ
GÜLSÜM GÜRAL, HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR, SEMA GÜRAL SÜRMELİ
HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR
Zafer coşkusu Dumlupınar'da...
HEDİYE GÜRAL GÜR, SEMA GÜRAL SÜRMELİ
HEDİYE GÜRAL GÜR, SEMA GÜRAL SÜRMELİ
GÜLSÜM GÜRAL, HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR, SEMA GÜRAL SÜRMELİ
HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR

NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu milli mücadelenin simge noktalarından Dumlupınar Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı’nda yaşadı. Sosyal medya hesabından anlamlı kareler paylaşan İş İnsanı Hediye Güral Gür, ekibiyle birlikte ellerinde "Zafer Yolunda Yürüyoruz", "Bazi Zaferler Sonsuza Dek Kutlanır" ve "Atatürk'ün İzinde, Bağımsızlık Yolunda" yazılı dövizlerle Zafer Bayramı’nın coşkusunu ve gururunu paylaştı. Milli mücadelenin ve bağımsızlığın sembolü olan Dumlupınar'daki Şehit Sancaktar Anıtı önünde çekilen fotoğrafların yanı sıra, Türk bayrağı ve kırmızı-beyaz çiçeklerle hazırlanan ay-yıldızlı dekor önünde annesi Gülsüm Güral ile birlikte çektirdiği özel kareyi de paylaşımına ekleyen Hediye Güral Gür, Zafer Bayramı mesajıyla büyük beğeni topladı.

Hediye Güral Gür Zafer Bayramı NG Kütahya Seramik
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