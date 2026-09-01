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Dubai'de ilk ders zili çaldı

Dubai'de yaşayan Aslışah Alkoçlar-Kaan Demirağ çifti, çocukları Cem ve Ada'nın okula başlama heyecanına ortak oldu.

Giriş: 01 Eylül 2026, Salı 09:59
Dubai'de ilk ders zili çaldı
KAAN, ADA, CEM DEMİRAĞ
ADA-CEM DEMİRAĞ
ADA-CEM DEMİRAĞ
ADA-CEM DEMİRAĞ
ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ
ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ
Dubai'de ilk ders zili çaldı
KAAN, ADA, CEM DEMİRAĞ
ADA-CEM DEMİRAĞ
ADA-CEM DEMİRAĞ
ADA-CEM DEMİRAĞ
ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ
ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ

İş insanı Kaan Demirağ ile mutlu bir evlilik sürdüren sosyetenin ünlü ismi Aslışah Alkoçlar Demirağ, Dubai’deki aile yaşamından renkli anları takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, çocukları Cem ve Ada’nın okula başladığını duyurdu. Yaşamlarını Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde sürdüren Demirağ ailesi, çocuklarının yeni eğitim-öğretim yılı heyecanına ortak oldu. Aslışah Alkoçlar Demirağ, çocukları Ada ve Cem'in okul bahçesinde ve sınıflarında çekilen eğlenceli anlarını paylaştı. Okulun ilk gününde çocuklarını yalnız bırakmayan çift, uyumlu ve neşeli halleriyle dikkat çekti. Eşi Kaan Demirağ ile birlikte okul binasında poz veren ünlü sosyetik isim, bu kareye "happy mom and dad" (mutlu anne ve baba) notunu düşerek yaşadığı gurur ve mutluluğu ifade etti. Okul üniformalarıyla ele ele tutuşarak sınıflarına giden Cem ve Ada’nın sevimli halleri, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Aslışah Alkoçlar-Kaan Demirağ Dubai okul
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