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'Sadıkoğlu' son yolculuğuna uğurlandı

Türk denizciliğinin önemli simalarından armatör Kahraman Sadıkoğlu sevenleri ve dostları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Giriş: 01 Eylül 2026, Salı 15:38
'Sadıkoğlu' son yolculuğuna uğurlandı
ÇİĞDEM SİMAVİ, JÜLİDE SADIKOĞLU
KEMAL SADIKOĞLU
JÜLİDE, KEMAL SADIKOĞLU
TUNCAY ÖZİLHAN 
BERNA YILMAZ
CEM HAKKO
BERNA TOKAR 
SİMA LODRİK
ALİ DÜRÜST
SERRA TOKAR 
FARUK SÜREN, BURAK ELMAS
CELAL ÇAPA, OSMAN ÇARMIKLI 
HÜSAMETTİN ÖZKAN 
ADNAN POLAT
ALİCAN ULUSOY
BERRİN YOLERİ 
HÜSAMETTİN BEYAZIT
MERVA ULUSOY
METİN FADILLIOĞLU
REVNA DEMİRÖREN 
GENEL
KAHRAMAN SADIKOĞLU
'Sadıkoğlu' son yolculuğuna uğurlandı
ÇİĞDEM SİMAVİ, JÜLİDE SADIKOĞLU
KEMAL SADIKOĞLU
JÜLİDE, KEMAL SADIKOĞLU
TUNCAY ÖZİLHAN 
BERNA YILMAZ
CEM HAKKO
BERNA TOKAR 
SİMA LODRİK
ALİ DÜRÜST
SERRA TOKAR 
FARUK SÜREN, BURAK ELMAS
CELAL ÇAPA, OSMAN ÇARMIKLI 
HÜSAMETTİN ÖZKAN 
ADNAN POLAT
ALİCAN ULUSOY
BERRİN YOLERİ 
HÜSAMETTİN BEYAZIT
MERVA ULUSOY
METİN FADILLIOĞLU
REVNA DEMİRÖREN 
GENEL
KAHRAMAN SADIKOĞLU

Türk denizcilik ve gemi inşa sektörünün tanınmış isimlerinden, armatör ve iş insanı Kahraman Sadıkoğlu geçtiğimiz gün hayata gözlerini yumdu. Sadıkoğlu’nun naaşı Zincirlikuyu Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi. Düzenlenen cenaze törenine iş ve cemiyet hayatından Tuncay Özilhan, Berna Yılmaz, Çiğdem Simavi ve Cem Hakko gibi isimler katıldı. Denizcilik sektöründe bir döneme damga vuran Sadıkoğlu, ailesinden devraldığı denizcilik geleneğini uluslararası projelere taşıdı. 1984 yılında gemi inşa sektörüne giren Sadıkoğlu, özellikle büyük tonajlı gemilerin bakım ve onarımına yönelik yatırımlarıyla Türkiye'nin tersanecilik kapasitesinin gelişmesinde rol oynadı.

Ferit TUĞLUK

kahraman sadıkoğlu vefat
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