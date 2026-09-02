Eğlence dolu davet

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Allan Hakko ile güzel oyuncu Pelin Uluksar, katıldıkları davetten paylaştıkları özel karelerle tüm dikkatleri üzerine çekti. İstanbul Boğazı’nın büyüleyici manzarası eşliğinde poz veren çift, şıklıkları ve uyumlarıyla göz doldurdu. Allan Hakko, siyah smokini ve papyonuyla klasik bir zarafet sergilerken; Pelin Uluksar ise boyundan bağlamalı, gül detaylı kırmızı elbisesiyle gecenin en rüküşlükten uzak, iddialı isimlerinden biri oldu. Resmi pozların ardından arkadaş grubuyla bir araya gelen ünlü çift, gecenin ilerleyen saatlerinde neşeli anlar yaşadı. Arkadaşlarıyla birlikte verdikleri enerjik ve eğlenceli pozları da sosyal medya hesaplarından paylaşan ikilinin keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı. Kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alan paylaşımlar, takipçileri tarafından "Gecenin en şık çifti" yorumlarıyla karşılandı.