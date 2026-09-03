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Sabancı Vakfı'nda bayrak değişimi...

Sabancı Vakfı Genel Müdürlüğü'ne, filantropi ve sivil toplum alanlarında 25 yılı aşkın deneyime sahip Rana Tutcuoğlu atandı.

Giriş: 03 Eylül 2026, Perşembe 09:55
Sabancı Vakfı'nda bayrak değişimi...
NEVGÜL BİLSEL SAFKAN, GÜLER SABANCI, RANA TUTCUOĞLU
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
Sabancı Vakfı'nda bayrak değişimi...
NEVGÜL BİLSEL SAFKAN, GÜLER SABANCI, RANA TUTCUOĞLU
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI

Toplumsal gelişime katkı sağlama amacıyla çalışmalarını yürüten Sabancı Vakfı’nda üst düzey bir görev değişimi gerçekleşti. Filantropi, sivil toplum, strateji ve yönetişim alanlarında 25 yılı aşkın deneyime sahip olan Rana Tutcuoğlu, Sabancı Vakfı’nın yeni Genel Müdürü olarak atandı. 2018 yılından bu yana Genel Müdürlük görevini yürüten Nevgül Bilsel Safkan, 14 Eylül 2026 tarihi itibarıyla görevini Rana Tutcuoğlu’na devredecek. Safkan, yeni dönemde Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Danışmanı olarak çalışmalarına devam edecek.

Güler Sabancı: "Toplumsal gelişim yolculuğumuzu daha ileriye taşıyacağına inanıyorum"

Devir teslim ve yeni atamaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Vakfın 50 yılı aşkın süredir "Bu topraklardan kazandıklarımızı bu toprakların insanlarıyla paylaşmak" ilkesiyle hareket ettiğini vurguladı. Nevgül Bilsel Safkan’a Vakfın etkisini artıran liderliği ve emekleri için teşekkür eden Sabancı, Rana Tutcuoğlu’nun göreve gelişiyle ilgili şu ifadeleri kullandı: "Yeni dönemde bayrağı, uzun yıllar Sabancı Holding ve Sabancı Vakfı çatısı altında farklı sorumluluklar üstlenmiş, değerlerimizi yakından tanıyan Rana Tutcuoğlu devralıyor. Kendisini yeniden aramızda görmekten mutluluk duyuyorum. Sahip olduğu deneyim ve birikimle, bugüne kadar oluşturduğumuz güçlü temeller üzerinde Vakfımızın toplumsal gelişim yolculuğunu daha da ileriye taşıyacağına inanıyor; yeni görevinde başarılar diliyorum."

güler sabancı Rana Tutcuoğlu Nevgül Bilsel Safkan Sabancı Vakfı
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