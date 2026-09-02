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İklim diplomasisinde dev adım

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) için dev iş birliği imzaladı. Koç Holding, Antalya'da düzenlenecek olan zirvenin "Küresel İş Ortağı" oldu.

Giriş: 02 Eylül 2026, Çarşamba 10:53
İklim diplomasisinde dev adım
ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI VE COP31 BAŞKANI MURAT KURUM, KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ ALİ KOÇ
ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI VE COP31 BAŞKANI MURAT KURUM, KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ ALİ KOÇ
ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI VE COP31 BAŞKANI MURAT KURUM, KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ ALİ KOÇ VE  KOÇ HOLDİNG CEO'SU LEVENT ÇAKIROĞLU
ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI VE COP31 BAŞKANI MURAT KURUM, KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ ALİ KOÇ VE  KOÇ HOLDİNG CEO'SU LEVENT ÇAKIROĞLU
ALİ KOÇ
ALİ KOÇ
ALİ KOÇ
ALİ KOÇ
İklim diplomasisinde dev adım
ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI VE COP31 BAŞKANI MURAT KURUM, KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ ALİ KOÇ
ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI VE COP31 BAŞKANI MURAT KURUM, KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ ALİ KOÇ
ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI VE COP31 BAŞKANI MURAT KURUM, KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ ALİ KOÇ VE  KOÇ HOLDİNG CEO'SU LEVENT ÇAKIROĞLU
ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI VE COP31 BAŞKANI MURAT KURUM, KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ ALİ KOÇ VE  KOÇ HOLDİNG CEO'SU LEVENT ÇAKIROĞLU
ALİ KOÇ
ALİ KOÇ
ALİ KOÇ
ALİ KOÇ

Türkiye, uluslararası iklim diplomasisinin en önemli etkinliklerinden biri olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na (COP31) ilk kez ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, dev zirvenin küresel iş ortağı da belli oldu. Koç Holding, 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek zirveye “Küresel İş Ortağı” olarak destek verecek. Kritik zirve öncesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ve Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmede, Koç Holding’in zirve kapsamında yürüteceği projeler ve üstleneceği roller ele alındı. Toplantıda; sürdürülebilirlik, teknoloji ve inovasyon ekseninde zirveye sunulacak katkılar ile iklim kriziyle mücadele kapsamında atılacak küresel adımlar detaylıca değerlendirildi. Koç Holding, “Küresel İş Ortağı” unvanıyla Antalya’daki tarihi zirvede yeşil dönüşüm, sürdürülebilir teknoloji çözümleri ve çevre vizyonu doğrultusunda projelere öncülük edecek.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı Ali Y. Koç Murat Kurum Levent Çakıroğlu
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