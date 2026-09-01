Ergene'nin set heyecanı...

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Yasemin Ergene, heyecanla beklenen yeni projesiyle oyunculuk kariyerine dönmenin heyecanını yaşıyor. Set çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği projede Ergene, Türk sineması ve televizyon dünyasının usta ismi Nebahat Çehre ile bir araya geldi. Yeni projenin setinde çekim molası veren ikili, birlikte vakit geçirdikleri keyifli anları paylaştı. Bir koltukta yan yana dinlenen ve sohbet eden Yasemin Ergene ile Nebahat Çehre’nin neşeli halleri ve şıklıkları gözlerden kaçmadı. İkilinin kahve molaları ve samimi sohbetleri esnasında çekilen renkli kareler sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.