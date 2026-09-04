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"Koç Ailesi'nden yeni işbirliği müjdesi"

Caroline Koç'un paylaştığı kareyle müjdesi verilen iş birliği için objektif karşısına geçen Ali ve Nevbahar Koç çiftinin pozları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Giriş: 04 Eylül 2026, Cuma 09:18
"Koç Ailesi'nden yeni işbirliği müjdesi"
ALİ-NEVBAHAR KOÇ
ALİ-NEVBAHAR KOÇ
ALİ-NEVBAHAR KOÇ
CAROLINE, NEVBAHAR KOÇ
NEVBAHAR KOÇ
NEVBAHAR KOÇ
"Koç Ailesi'nden yeni işbirliği müjdesi"
ALİ-NEVBAHAR KOÇ
ALİ-NEVBAHAR KOÇ
ALİ-NEVBAHAR KOÇ
CAROLINE, NEVBAHAR KOÇ
NEVBAHAR KOÇ
NEVBAHAR KOÇ

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Ali Koç ve eşi Nevbahar Koç, yeni bir proje öncesinde birlikte objektif karşısına geçti. Caroline Koç'un kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çeken karede, ünlü çiftin şık ve samimi halleri gözlerden kaçmadı.

"Haremlique İstanbul x House of Nulla" Geliyor

Caroline Koç, yaptığı paylaşımda "Something beautiful is taking shape. Haremlique Istanbul x House of Nulla. Coming soon." (Güzel bir şey şekilleniyor. Yakında geliyor) ifadelerine yer vererek iki markanın ortaklaşa imza atacağı yeni bir koleksiyonun müjdesini verdi. Fotoğrafta ellerinde markaya ait "Spice" adlı parfüm şişesini tutan Ali Koç ve Nevbahar Koç çiftinin pozları kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Takipçiler ve sevenleri, paylaşılan kareye beğeni ve yorum yağdırdı.

Ali ve Nevbahar Koç Caroline Koç
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