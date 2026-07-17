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Teknede doğum günü kutlaması...

Evelize Kosif, yeni yaşını eşi Hakan Kosif ve çocuklarıyla birlikte çıktığı mavi turda, teknede düzenlenen sürpriz bir pastayla kutladı.

Giriş: 17 Temmuz 2026, Cuma 10:07
Teknede doğum günü kutlaması...
EVELİZE-HAKAN KOSİF
EVELİZE KOSİF
EVELİZE KOSİF
EVELİZE-HAKAN KOSİF
EVELİZE-HAKAN KOSİF
EVELİZE KOSİF
EVELİZE-HAKAN KOSİF
Teknede doğum günü kutlaması...
EVELİZE-HAKAN KOSİF
EVELİZE KOSİF
EVELİZE KOSİF
EVELİZE-HAKAN KOSİF
EVELİZE-HAKAN KOSİF
EVELİZE KOSİF
EVELİZE-HAKAN KOSİF

Cemiyet hayatının tanınmış ve sevilen isimlerinden Evelize Kosif, yeni yaşını, eşi Hakan Kosif ve çocuklarıyla birlikte çıktığı tekne tatilinde kutladı. Yaz tatillerini tekneleriyle mavi sularda geçiren Kosif ailesi, Evelize Kosif için sürpriz bir kutlama organize etti. Evelize Kosif, "Mutlu Yıllar" yazılı pastasının mumlarını söndürürken dilek tuttu. Eşi Hakan Kosif ve oğlu, bu mutlu anında Evelize Hanım'ı kucaklayarak ona destek verdi. Doğum günü kadını Evelize Kosif, kutlama sırasında şıklığıyla dikkatleri üzerine çekti. Kosif'in giydiği büyük beyaz çiçek motifli şık siyah mayosu ve ona eşlik eden aksesuarları sahil stilini yansıtıyor. Kosif ailesinin, doğum günü vesilesiyle bir araya geldiği bu özel anlar, hem eğlence hem de huzur dolu bir gün olarak hatıralara kazındı.

Hakan Kosif evelize kosif tekne
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