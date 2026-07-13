Özilhan kızlarıyla konserde...

Manifest, önceki akşam Yenikapı'da sahne aldı. Ünlü isimler Manifest konserini izlemeye geldi. Manifest hayranları kulisin önüne koyulan siyah perdeleri yırtarak ordan Manifest kızlarını görmek için büyük çaba sarf ettiler. Konsere kızları Emine ve Ela ile katılan iş insanı İzzet Özilhan da yaşanan bu heyecanlı anları ailesiyle takip etti. Konser alanını dolduran binlerce müziksever, grubun popüler şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederken, Manifest kızlarının sergilediği sahne performansları ve görsel şovlar Yenikapı'yı adeta yıktı geçti. Yoğun sevgi gösterileri altında sahneye veda eden grup, İstanbul'daki bu unutulmaz gece için hayranlarına teşekkür etti. İş insanı İzzet Özilhan ve eşi Yasemin Özilhan, 3 Eylül 2025 tarihinde anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı.