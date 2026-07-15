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Yalıkavak'ta sanat dolu davet

Bodrum'un eşsiz atmosferinde, MGallery The Bodrum Hotel Yalıkavak'ta gerçekleşen özel davet, seçkin konukların katılımıyla unutulmaz bir geceye dönüştü.

Giriş: 15 Temmuz 2026, Çarşamba 11:08
Yalıkavak'ta sanat dolu davet
GÜLŞAH ÇINAR, ÇİĞDEM SABANCI
PINAR AYDIN, METİN ŞEN
YASEMİN TACİROĞLU-AHMET URAS
ELİF BEZECİ, RABİA POLAT
DURSUN GÜNDOĞDU, MURAT DELİBALTA
ALPAY BAŞARAN
Yalıkavak'ta sanat dolu davet
GÜLŞAH ÇINAR, ÇİĞDEM SABANCI
PINAR AYDIN, METİN ŞEN
YASEMİN TACİROĞLU-AHMET URAS
ELİF BEZECİ, RABİA POLAT
DURSUN GÜNDOĞDU, MURAT DELİBALTA
ALPAY BAŞARAN

Yaz sezonunun en dikkat çeken buluşmalarından biri olan organizasyon, iş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerini aynı çatı altında bir araya getirdi. Gülşah Çınar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen gecede, zarif detaylar ve özenle hazırlanan ambiyans davetlilere keyifli anlar yaşatırken, samimi sohbetler geceye ayrı bir sıcaklık kattı. Şelale Şehnaz Sam’ın sahne performansı ise geceye müzikal bir dokunuş kazandırarak davetlilere unutulmaz anlar yaşattı. Gecenin en anlamlı bölümlerinden biri ise sanat ve sosyal sorumluluğun buluştuğu özel proje oldu. DG Art Gallery & Project tarafından bağışlanan eserler, gerçekleştirilen açık artırmada sanatseverlerle buluştu.

MEHMETÇİK VAKFI VE HAYVAN KORUMA DERNEKLERİNE YARDIM

Usta sanatçı Ergin İnan ile çağdaş sanatın önemli isimlerinden Ali Elmacı ve Mesut Ekinci’nin eserleri büyük ilgi görürken, elde edilen gelirler Mehmetçik Vakfı ile hayvanları koruma derneklerine bağışlandı. Sanatın sadece estetik bir değer değil, aynı zamanda dayanışma ve umut için güçlü bir araç olduğunu bir kez daha gözler önüne seren geceye; katkı sağlayan hayırseverler arasında MGallery The Bodrum Hotel’in sahibi Murat Delibalta, Ersan Gülmez ve destek veren davetliler yer aldı. Bu özel buluşma; dostluğun, paylaşmanın, sanatın ve sosyal sorumluluğun iç içe geçtiği, hafızalarda iz bırakan seçkin bir davet olarak öne çıktı.

MGallery The Bodrum Hotel
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