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"Cennet'e uğradım"

Melisa Sabancı Tapan'ın "Cennet" paylaşımları sosyal medyayı salladı: Hem duru güzelliği hem de kırmızı bikinili neşeli dansıyla dikkat çekti.

Giriş: 14 Temmuz 2026, Salı 10:11
"Cennet'e uğradım"
MELİSA SABANCI TAPAN 
MELİSA SABANCI TAPAN 
MELİSA SABANCI TAPAN 
MELİSA SABANCI TAPAN 
MELİSA SABANCI TAPAN 
MELİSA SABANCI TAPAN 
MELİSA SABANCI TAPAN 
MELİSA SABANCI TAPAN 
"Cennet'e uğradım"
MELİSA SABANCI TAPAN 
MELİSA SABANCI TAPAN 
MELİSA SABANCI TAPAN 
MELİSA SABANCI TAPAN 
MELİSA SABANCI TAPAN 
MELİSA SABANCI TAPAN 
MELİSA SABANCI TAPAN 
MELİSA SABANCI TAPAN 

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlarla adeta göz kamaştırdı. Doğal güzelliği ve tarzıyla her zaman dikkat çeken Tapan, tatilinden kareleri takipçilerinin beğenisine sundu. Sosyal medya hesabından ardı ardına paylaşımlar yapan Melisa Sabancı Tapan, fotoğraflarına "Cennet'e uğradım" notunu düştü. Masmavi denizin ve yeşilin birleştiği muhteşem manzara karelerinin yanı sıra, Tapan'ın makyajsız, duru güzelliğini gözler önüne seren yakın plan selfieleri de büyük beğeni topladı. Paylaşımları arasında en çok dikkat çeken detaylardan biri de Melisa Sabancı Tapan'ın banyo önünde dans ederken çekilen enerjik karesi oldu. Kırmızı bikinisi, beline bağladığı aynı renkteki hareketli püskülleri olan pareosu ve şık güneş gözlükleriyle tarzını konuşturan genç iş kadını, fit görünümüyle ve neşeli tavırlarıyla takipçilerinden tam not aldı. Hem lüks tatil destinasyonundan huzur veren kareler paylaşan hem de şıklığından ödün vermeyen Tapan'ın bu tatil günlüğü sosyal medyada kısa sürede ilgi odağı oldu.

Melisa Sabancı Tapan cennet
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