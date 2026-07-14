Sabancı Vakfı'ndan küresel başarı...

Sabancı Vakfı, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından dört yılda bir yayımlanan "Kalkınma için Filantropi" raporunda Türkiye’den üçüncü kez yer alan tek vakıf olma başarısını gösterdi. Bu gurur verici gelişmenin yanı sıra vakıf, küresel ölçekte çok önemli bir etkinliğe de imza attı. Sabancı Vakfı ve OECD netFWD iş birliğiyle düzenlenen “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Finansmanında Filantropinin Güçlenen Stratejik Rolü” başlıklı etkinlik, 25 Haziran’da İstanbul’da gerçekleştirildi. Uluslararası filantropi kuruluşlarını bir araya getiren buluşmaya Sabancı Vakfı ev sahipliği yaptı. Toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki finansmanın geleceğine odaklanılan etkinlikte; farklı kalkınma finansmanı modellerini hayata geçirmek için ihtiyaç duyulan yapısal değişiklikler ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Güler Sabancı: "20 Yıldır Kararlılıkla Çalışmamızın Somut Göstergesi"

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, elde edilen başarı ve vakfın vizyonuna dair şu değerlendirmelerde bulundu: "Sabancı Vakfı’nın OECD’nin raporlarında Türkiye’den üçüncü kez yer alan tek vakıf olması, 20 yıldır kararlılıkla bu hedeften şaşmadan çalışmamızın somut göstergesidir. Tüm yaptığımız strateji ve çalışmalarda uluslararası normları ve ölçümleri göz önüne alarak projelerimizi tasarladık. Bugün de bunun sonuçlarını görüyoruz. Filantropinin gerçek etkisi ancak veriye dayalı öğrenme ve güçlü iş birlikleriyle mümkündür."