Haberturk
Güncel Davetler Caddeler Haftanın Şıkları Moda Tatil Söyleşi Jet Set Magazin Hattı Galeri Video
BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ
HTKulüp Logo
Bizi Takip Edin
Ana Sayfa Güncel
Güncel

Fethiye'de romantik tatil...

İş insanı Allan Hakko ile oyuncu sevgilisi Pelin Uluksar, gözlerden uzak tatil rotasını Fethiye'ye çevirdi. Deniz üstünde eğlenceli anlar yaşayan çift, uyumları ve mutluluklarıyla göz kamaştırdı.

Giriş: 15 Temmuz 2026, Çarşamba 08:56
Fethiye'de romantik tatil...
PELİN ULUKSAR, ALLAN HAKKO
PELİN ULUKSAR, ALLAN HAKKO
PELİN ULUKSAR, ALLAN HAKKO
PELİN ULUKSAR, ALLAN HAKKO
PELİN ULUKSAR, ALLAN HAKKO
PELİN ULUKSAR, ALLAN HAKKO
PELİN ULUKSAR, ALLAN HAKKO
Fethiye'de romantik tatil...
PELİN ULUKSAR, ALLAN HAKKO
PELİN ULUKSAR, ALLAN HAKKO
PELİN ULUKSAR, ALLAN HAKKO
PELİN ULUKSAR, ALLAN HAKKO
PELİN ULUKSAR, ALLAN HAKKO
PELİN ULUKSAR, ALLAN HAKKO
PELİN ULUKSAR, ALLAN HAKKO

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden iş insanı Allan Hakko ile oyuncu sevgilisi Pelin Uluksar, gözlerden uzak, aşk dolu bir yaz tatili için Fethiye'yi tercih etti. Yoğun geçen sezonun yorgunluğunu Ege’nin eşsiz maviliklerinde atan ünlü çift, romantik anlarıyla dikkat çekti. Tatil boyunca Fethiye’nin meşhur koylarını gezen çift, deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkardı. Allan Hakko’nun kullandığı jet ski ile tura çıkan sevgililerin neşeli halleri objektiflere yansıdı. Pelin Uluksar’ın sevgilisine arkadan sarılarak verdiği pozlar, aşklarının ne kadar dolu dizgin gittiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiren güzel oyuncu Pelin Uluksar, tatilde giydiği şık bikinileri ve zarif mayolarıyla adeta göz kamaştırdı. Kusursuz fiziği ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken Uluksar, Fethiye’nin yeşille maviyi buluşturan manzaralarında birbirinden estetik pozlar verdi.

allan hakko Fethiye tatil romantizm EĞLENCE
Paylaş

İlginizi Çekebilir

Sabancı Vakfı’ndan küresel başarı...
Güncel

Sabancı Vakfı’ndan küresel başarı...

OECD’nin prestijli kalkınma raporunda Türkiye’yi temsil eden tek vakıf olma başarısını sürdüren Sabancı Vakfı, İstanbul’da dev bir uluslararası zirveye ev sahipliği yaptı.
"Cennet'e uğradım"
Güncel

"Cennet'e uğradım"

Melisa Sabancı Tapan'ın "Cennet" paylaşımları sosyal medyayı salladı: Hem duru güzelliği hem de kırmızı bikinili neşeli dansıyla dikkat çekti.
Koç ve Keçeli dostluğu ortaklığa dönüştü
Güncel

Koç ve Keçeli dostluğu ortaklığa dönüştü

Koç ve Keçeli aileleri arasındaki dostluk ve ticari ilişkiler yeni bir lüks konut projesinde ortaklığa dönüştü.
Sevgilisiyle Bodrum sularında...
Güncel

Sevgilisiyle Bodrum sularında...

Bodrum’da tatil sezonunu açan iş insanı Metin Şen, sevgilisi Pınar Aydın ile birlikte Türkbükü’nde objektiflere takıldı.
Özilhan kızlarıyla konserde...
Güncel

Özilhan kızlarıyla konserde...

Yenikapı'da sahne alan Manifest, binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı. Ünlü isimlerin akın ettiği konserde coşku doludizgin yaşanırken, gecede kızları Emine ve Ela ile birlikte objektiflere takılan iş insanı İzzet Özilhan da yaşanan heyecan dolu anları şaşkınlıkla takip etti.
Koç, Bodrum tatilinde...
Güncel

Koç, Bodrum tatilinde...

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Bodrum tatilinde görüntülendi.
Kıraç'ın gururu suya indi...
Güncel

Kıraç'ın gururu suya indi...

Sirena Marine Yönetim Kurulu Başkanı İpek Kıraç, markanın en yeni ve lüks modelinin başarıyla suya indirildiğini duyurdu.
Değerli taşlar Amerika'dan, klip İstanbul'da...
Güncel

Değerli taşlar Amerika'dan, klip İstanbul'da...

Ünlü sanatçı Sibel Can ve Eypio'nın yeni düetleri “Kıyamam” müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Sibel Can'ın klipte yaptırdığı protez tırnakların süslemesinde kullanılan taşları, Begüm Şen Amerika'dan getirdi
First Lady'lere Ajda Pekkan sürprizi...
Güncel

First Lady'lere Ajda Pekkan sürprizi...

Emine Erdoğan'ın NATO liderlerinin eşlerine verdiği davette Ajda Pekkan sahne aldı. O görüntüleri Çekya Başbakanı Andrej Babis'in eşi Monika Babisova sosyal medya hesabından paylaştı.
Yaratıcı tasarım dünyasını paylaştı
Güncel

Yaratıcı tasarım dünyasını paylaştı

"The International Yacht & Aviation" ve "A Design Awards" yarışmalarında iki ödül birden alan Rezzan Benardete, yaratıcı tasarım dünyasını sosyal medya hesabından yayınladı.
Sabancı'dan 'Cannes' pozu...
Güncel

Sabancı'dan 'Cannes' pozu...

İkinci kez anne olmak için gün sayan Nazlı Sabancı, doğum öncesi moral depolamak üzere gittiği Fransa'nın dünyaca ünlü tatil beldesi Cannes’da zarif hamilelik stiliyle göz kamaştırıyor.
First lady'ler şıklıkta yarıştı
Güncel

First lady'ler şıklıkta yarıştı

Ankara’daki NATO Zirvesi vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen resmi akşam yemeği, uluslararası protokol kurallarının zirveye çıktığı şık bir davete sahne oldu.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni  sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.