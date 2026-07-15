Fethiye'de romantik tatil...

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden iş insanı Allan Hakko ile oyuncu sevgilisi Pelin Uluksar, gözlerden uzak, aşk dolu bir yaz tatili için Fethiye'yi tercih etti. Yoğun geçen sezonun yorgunluğunu Ege’nin eşsiz maviliklerinde atan ünlü çift, romantik anlarıyla dikkat çekti. Tatil boyunca Fethiye’nin meşhur koylarını gezen çift, deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkardı. Allan Hakko’nun kullandığı jet ski ile tura çıkan sevgililerin neşeli halleri objektiflere yansıdı. Pelin Uluksar’ın sevgilisine arkadan sarılarak verdiği pozlar, aşklarının ne kadar dolu dizgin gittiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiren güzel oyuncu Pelin Uluksar, tatilde giydiği şık bikinileri ve zarif mayolarıyla adeta göz kamaştırdı. Kusursuz fiziği ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken Uluksar, Fethiye’nin yeşille maviyi buluşturan manzaralarında birbirinden estetik pozlar verdi.