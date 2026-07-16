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Sabancı'nın şık yaz tatili...

Cemiyet hayatının stil öncüsü Arzu Sabancı, Ege koylarında çıktığı tekne tatilinden paylaştığı iddialı ve zarif karelerle sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Giriş: 16 Temmuz 2026, Perşembe 10:30
Sabancı'nın şık yaz tatili...
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
Sabancı'nın şık yaz tatili...
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI

Cemiyet hayatının en stil sahibi isimlerinden Arzu Sabancı, yaz tatilinden paylaştığı karelerle sosyal medyada bir kez daha tüm bakışları üzerine topladı. Ege’nin eşsiz maviliklerinde lüks teknesiyle tatile çıkan Sabancı, zarafeti ve dinamik tarzıyla adeta yıllara meydan okuyor. Sosyal medya hesabından mavi tura dair anlarını paylaşan Arzu Sabancı, tercih ettiği çok renkli, boyundan bağlı mini elbisesiyle dikkat çekti. Doğal kayalıklar ve turkuaz denizin fon oluşturduğu bu kareler, kısa sürede takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı. Tatilin ilerleyen saatlerinde ise tarzını gün batımının sıcak tonlarına uyduran ünlü isim, tekne güvertesinde bu kez uzun, bohem desenli kahverengi ve siyah tonlarında dökümlü bir kaftanla boy gösterdi. Saçlarını toplu tercih eden ve altın detaylı aksesuarlarıyla asil duruşunu pekiştiren Sabancı, gün batımı ışığında verdiği pozlarla stil ikonu unvanını neden sonuna kadar hak ettiğini bir kez daha kanıtladı. Takipçileri, her daim fit görünümü ve rafine zevkiyle ilham veren Arzu Sabancı’nın bu karelerine "Yazın en asil kadını", "Zarafetin adresi" şeklinde yorumlar yağdırdı.

Arzu Sabancı tatil tekne
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