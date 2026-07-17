Koçibey iş başında...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden, iç mimar Alara Koçibey, Bodrum’da üzerinde uzun süredir çalıştığı yeni villa projesinin heyecanını sosyal medya hesabından paylaştı. Proje kapsamında hayata geçirilen lüks villanın şantiyesinden ilk kareleri takipçileriyle paylaşan Koçibey, projenin en keyifli aşamasına geçildiğini müjdeledi. Gamze Keçeli ile birlikte yürüttükleri projeden bir ön gösterim yapan Alara Koçibey, şantiyede çekilen fotoğrafının altına şu notu düştü:"Bodrum’da üzerinde uzun zamandır çalıştığımız villa projemizden ilk kareler. Kurulum başladı. Her detayın özenle yerini bulduğu en keyifli aşama. Stay tuned." Paylaşımında projenin detaylarına, dokularına ve modern tasarımına vurgu yapan Koçibey'in bu gönderisi kısa sürede cemiyet hayatından ve takipçilerinden büyük ilgi gördü. Şıklığı ve özenli detaylarıyla dikkat çeken bu özel villa projesinin tamamlanmış hali şimdiden merak konusu oldu.