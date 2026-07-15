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Ailece yaz keyfi...

Neslişah Alkoçlar Düzyatan, eşi Engin Altan Düzyatan ve çocuklarıyla çıktığı yaz tatilinden aşk ve huzur dolu kareler paylaştı.

Giriş: 15 Temmuz 2026, Çarşamba 08:57
Ailece yaz keyfi...
NESLİŞAH ALKOÇLAR-ENGİN ALTAN DÜZYATAN
NESLİŞAH ALKOÇLAR-ENGİN ALTAN DÜZYATAN
GENEL
NESLİŞAH ALKOÇLAR-ENGİN ALTAN DÜZYATAN
NESLİŞAH ALKOÇLAR-ENGİN ALTAN DÜZYATAN
NESLİŞAH ALKOÇLAR-ENGİN ALTAN DÜZYATAN
NESLİŞAH ALKOÇLAR-ENGİN ALTAN DÜZYATAN
Ailece yaz keyfi...
NESLİŞAH ALKOÇLAR-ENGİN ALTAN DÜZYATAN
NESLİŞAH ALKOÇLAR-ENGİN ALTAN DÜZYATAN
GENEL
NESLİŞAH ALKOÇLAR-ENGİN ALTAN DÜZYATAN
NESLİŞAH ALKOÇLAR-ENGİN ALTAN DÜZYATAN
NESLİŞAH ALKOÇLAR-ENGİN ALTAN DÜZYATAN
NESLİŞAH ALKOÇLAR-ENGİN ALTAN DÜZYATAN

Neslişah Alkoçlar Düzyatan ile oyuncu eşi Engin Altan Düzyatan, yaz sezonunu sıcacık aile kareleriyle renklendirdi. Takipçileriyle her anını paylaşan Neslişah Alkoçlar Düzyatan, bu kez eşi ve çocuklarıyla çıktığı keyifli tatilden aşk ve huzur dolu anları paylaştı. Paylaşılan ilk fotoğraflarda, Neslişah Alkoçlar Düzyatan ve Engin Altan Düzyatan çiftinin birbirine olan bağlılığı ve romantizmi bir kez daha gözler önüne serildi. Bohem esintili bir mekanda, ayna karşısında çekilen "selfie"de Engin Altan Düzyatan'ın eşine sarılarak yanağından öptüğü anlar, adeta aşk tazelediklerinin kanıtı oldu. Bir diğer karede ise ikilinin samimi ve neşeli halleri dikkat çekti. Doğal tarzıyla göz dolduran Neslişah Alkoçlar Düzyatan, şık ve sade bikini üstü ile kiremit rengi bol pantolon kombinini güneş gözlükleriyle tamamlayarak yaz şıklığını yansıttı. Tatilin en doğal ve sıcak karelerinden biri ise çocuklarının yer aldığı sahil fotoğrafı oldu. Çiftin çocukları, masmavi deniz ile buluşan kumsalda el ele tutuşarak tatilin tadını çıkardı. Ege'nin sıcak güneşi altında hem romantik baş başa anlar geçiren hem de çocuklarıyla eğlenceli anlar biriktiren Düzyatan çiftinin bu paylaşımları, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi odağı oldu.

NEslişah Alkoçlar Düzyatan Engin Altan Düzyatan yaz
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