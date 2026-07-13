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Sevgilisiyle Bodrum sularında...

Bodrum'da tatil sezonunu açan iş insanı Metin Şen, sevgilisi Pınar Aydın ile birlikte Türkbükü'nde objektiflere takıldı.

Giriş: 13 Temmuz 2026, Pazartesi 10:45
Sevgilisiyle Bodrum sularında...
METİN ŞEN, PINAR AYDIN 
METİN ŞEN, PINAR AYDIN 
METİN ŞEN, PINAR AYDIN 
METİN ŞEN, PINAR AYDIN 
METİN ŞEN, PINAR AYDIN 
METİN ŞEN, PINAR AYDIN 
Sevgilisiyle Bodrum sularında...
METİN ŞEN, PINAR AYDIN 
METİN ŞEN, PINAR AYDIN 
METİN ŞEN, PINAR AYDIN 
METİN ŞEN, PINAR AYDIN 
METİN ŞEN, PINAR AYDIN 
METİN ŞEN, PINAR AYDIN 

Bodrum’da tatil sezonunu açan cemiyet hayatının tanınmış simalarından iş insanı Metin Şen, sevgilisi Pınar Aydın ile birlikte Türkbükü’nde objektiflere takıldı. Keyifli anları kameralara yansıyan ünlü çift, lüks teknelerini Türkbükü açıklarına demirleyerek denizin ve güneşin tadını çıkardı. Gün boyu teknelerinde vakit geçiren Metin Şen ve Pınar Aydın, akşam saatlerine doğru arkadaş gruplarıyla birlikte yemek yemek üzere hareketlendi. Kalabalık arkadaş grubuyla koyda bulunan popüler bir mekana doğru yola çıkan çiftten Metin Şen'in, zodyak botun dümenine bizzat geçmesi dikkat çekti. Kendi botunu kendi kullanan ünlü iş insanı, sevgilisiyle birlikte keyifli bir akşam yemeği geçirmek üzere gözlerden kayboldu.

Onur AYDIN

Metin Şen Pınar Aydın Türkbükü
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