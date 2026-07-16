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Yunanistan'da eğlenceli tur...

Etel Baler, Yunanistan tatilinde tercih ettiği mint yeşili motoru ve onunla birebir uyumlu çabasız şıklığıyla Ege kıyılarında adeta rüzgar estirdi.

Giriş: 16 Temmuz 2026, Perşembe 10:06
Yunanistan'da eğlenceli tur...
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
Yunanistan'da eğlenceli tur...
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER

Cemiyet hayatının stil sahibi isimlerinden Etel Baler, Yunan adalarındaki yaz tatilinden renkli anlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak Ege'nin serin sularına karşı keyifli bir ada turuna çıkan Baler, tercih ettiği ulaşım aracı ve ona eşlik eden kusursuz stiliyle yine tüm bakışları üzerine topladı. Yunanistan'ın huzurlu sokaklarında mint yeşili bir motorla tura çıkan Etel Baler, adeta pastel tonların hakim olduğu bir yaz tablosu çizdi. Seçtiği motorla birebir aynı renkteki kaskı, beyaz basic bluz üzerine giydiği keten bahçıvan tulumu ve rahat sandaletleriyle çabasız şıklığın en güzel örneğini sergiledi. Arka planda turkuaz rengi Ege Denizi ve sahil kafelerinin eşlik ettiği karelerde neşesiyle göz dolduran ünlü isim, sosyal medyada da büyük beğeni topladı. Takipçilerinden "Ada hayatına en çok yakışan tarz", "Renklerin uyumu harika" gibi çok sayıda övgü dolu yorum alan Baler, "Komşu"da hem ruhunu hem de enerjisini tazelemeye devam ediyor.

Etel Baler yunanistan tatil
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