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Mermerci'den ablasına özel kutlama...

Derin Mermerci, ablası Yosun Reza'nın yeni yaşını sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal bir mesaj ve şık bir kareyle kutladı.

Giriş: 15 Temmuz 2026, Çarşamba 08:56
Mermerci'den ablasına özel kutlama...
YOSUN REZA
DERİN MERMERCİ, YOSUN REZA
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
Mermerci'den ablasına özel kutlama...
YOSUN REZA
DERİN MERMERCİ, YOSUN REZA
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ

Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Derin Mermerci, ablası Yosun Reza’nın yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı. Mermerci, Instagram hesabından ablasının şık bir organizasyonda çekilmiş fotoğrafını paylaşarak şu notu düştü: "Nice güzel anılar biriktirmeye.. Ss İyi ki doğdun, iyi ki ablamsın" Yeşilliklerle bezeli, "Happy Birthday" yazılı özel köşede poz veren Yosun Reza’nın bu şık karesi kısa sürede büyük ilgi gördı. Derin Mermerci’nin takipçileri ve yakın dostları da paylaşımın altına tebrik mesajları yağdırarak Yosun Reza'nın yeni yaşını kutladı.

Yosun Reza derin mermerci
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