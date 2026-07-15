Mermerci'den ablasına özel kutlama...

Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Derin Mermerci, ablası Yosun Reza’nın yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı. Mermerci, Instagram hesabından ablasının şık bir organizasyonda çekilmiş fotoğrafını paylaşarak şu notu düştü: "Nice güzel anılar biriktirmeye.. Ss İyi ki doğdun, iyi ki ablamsın" Yeşilliklerle bezeli, "Happy Birthday" yazılı özel köşede poz veren Yosun Reza’nın bu şık karesi kısa sürede büyük ilgi gördı. Derin Mermerci’nin takipçileri ve yakın dostları da paylaşımın altına tebrik mesajları yağdırarak Yosun Reza'nın yeni yaşını kutladı.