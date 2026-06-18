Kız kıza Bodrum...

Cemiyet hayatının en şık ve stil sahibi isimleri, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atmak üzere muhteşem bir yaz tatili için bir araya geldi. Modadan tasarıma, iş dünyasından sosyal sorumluluk projelerine kadar isimlerinden sıkça söz ettiren Arzu Sabancı, Aslı Gümüşel ve Ayşegül Afacan Köksal, yakın dostlarıyla birlikte "kız kıza" unutulmaz bir Bodrum karması yaptı. Günün erken saatlerinde Ege’nin serin sularının ve güneşin tadını çıkaran dostlar, keyifli anlarını ölümsüzleştirmeyi ihmal etmedi. Ekibin sahil kenarında, palmiye ağaçlarının gölgesindeki ikonik ayna karşısında verdikleri neşeli poz dikkat çekti. Hasır çantaları ve güneş gözlükleriyle tam bir yaz enerjisi sunan şık kadınlar, rahat ama bir o kadar da lüks plaj stilleriyle göz kamaştırdı. Akşam saatlerine doğru esen tatlı Bodrum rüzgarıyla birlikte ekip, şıklık dozunu bir tık daha artırdı. Muazzam bir koy ve gün batımı manzarasına karşı poz veren cemiyetin ünlü isimleri, adeta bir moda podyumunu aratmadı. Beyaz tulumlar, uçuş uçuş desenli pantolonlar ve şık gece elbiseleriyle objektiflere gülümseyen dostlar, zarafetleriyle tüm bakışları üzerlerinde topladı. Bodrum'un eşsiz doğasında hem dinlenen hem de dostluklarını tazeleyen Arzu Sabancı, Aslı Gümüşel, Ayşegül Afacan Köksal ve arkadaş grubu, bu yaz da cemiyet hayatının en çok konuşulan tatil tarzına imza atmış oldu.