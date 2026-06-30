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30. yaşa ailece kutlama...

Bodrum tatiline ara veren Kerim Sabancı, annesi Arzu Sabancı'nın özenle hazırladığı organizasyonla 30. yaşını kutladı.

Giriş: 30 Haziran 2026 Salı 09:39 Güncelleme: 30 Haziran 2026 Salı 09:39
30. yaşa ailece kutlama...

Bodrum’da arkadaşlarıyla tatil yapan Kerim Sabancı, doğum günü vesilesiyle tatiline kısa bir ara vererek ailesiyle bir araya geldi. Arzu ve Ömer Sabancı çiftinin en küçük oğlu olan Kerim Sabancı, 30. yaş gününü muhteşem bir organizasyonla kutladı. Anne Arzu Sabancı’nın büyük bir özenle hazırladığı ve tüm aile fertlerini buluşturduğu bu özel davete, ağabeyleri Hacı Sabancı ve Hakan Sabancı’nın yanı sıra yengesi Nazlı Sabancı da katıldı. Aile bağlarının ön planda olduğu sıcak kutlamada, Arzu Hanım’ın geceye özel olarak hazırlattığı doğum günü pastası hem şık tasarımı hem de lezzetiyle tüm konuklardan tam not aldı.

Arzu Sabancı Kerim Sabancı

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