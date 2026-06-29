Güncel

Kosif’ten "Ruhun Fısıltısı"

Melda Kosif, yalnızlık, dönüşüm ve yeniden var olma temalarını ele aldığı yeni kitabı "Ruhun Fısıltısı"nı özel bir imza gününde dostları ve okurlarıyla buluşturdu.

Giriş: 29 Haziran 2026 Pazartesi 09:56 Güncelleme: 29 Haziran 2026 Pazartesi 10:19
Kosif’ten "Ruhun Fısıltısı"

Sanat ve edebiyat dünyasındaki çok yönlü çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren Melda Kosif, uzun süredir heyecanla beklenen yeni kitabı Ruhun Fısıltısı’nı çok özel bir imza günü ve tanıtım etkinliğiyle okurlarının beğenisine sundu. Destek Yayınları etiketiyle raflardaki yerini alan eser, modern hayatın karmaşasından ve gürültüsünden yorulanları içsel bir yolculuğa davet ediyor. Kültür, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin yoğun ilgi gösterdiği imza gününde Kosif, konuklarıyla yakından ilgilenerek kitabını imzaladı. Davette konuklarıyla kitabın ortaya çıkış hikayesini paylaşan Melda Kosif, Ruhun Fısıltısı ile okuyucuya derin bir nefes aldırmayı hedeflediğini belirtti. Yalnızlık, dönüşüm, aidiyet ve yeniden var olma gibi evrensel temaları derin ve şiirsel bir dille ele alan yazar, ilk günden okurlardan tam not aldı. Cemiyet hayatının ünlü simalarından Sanem Tezman, Begüm Karamahmutoğlu, Selma Türkeş ve sanat tutkunlarının akın ettiği imza gününde keyifli anlar yaşandı. Dostlarının tebriklerini kabul eden ve bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Melda Kosif'in mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Edebiyat dünyasında ses getiren Ruhun Fısıltısı, şimdiden kitapseverlerin başucu kitapları arasındaki yerini almaya aday.

Ferit TUĞLUK

Ruhun Fısıltısı Melda Kosif

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Amerika'da özel davet...

Lüks ev tekstili markası Haremlique Istanbul, Bettina Machler imzalı Seferî Koleksiyonu’nu Southampton’da gerçekleşen seçkin bir davetle beğeniye sundu. Caroline N. Koç ve Alvise Orsini’nin ev sahipliğindeki etkinlikte sofra koleksiyonu ilgi gördü.
Jet Set Ünlü model ailesiyle tatilde

Ünlü Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, ailesi ve arkadaşlarıyla Miami'de tatilin keyfini çıkardı.
Güncel Kosif’ten "Ruhun Fısıltısı"

Melda Kosif, yalnızlık, dönüşüm ve yeniden var olma temalarını ele aldığı yeni kitabı "Ruhun Fısıltısı"nı özel bir imza gününde dostları ve okurlarıyla buluşturdu.
Tatil Bodrum tatilcileri...

İş insanları Bodrum'da... Emine Kamışlı Bodrum'da mavi tura yelken açarken, Dilek Hanif Türkbükü'nde dostlarıyla keyif yaptı; İzzet Antebi ise botuyla eşsiz mavi koyların keyfini çıkardı.
Magazin Hattı Yeni koleksiyonunu tanıttı

Mücevher tasarımcısı Ayşe Rodoslu, yeni koleksiyonunu tanıttı.
Tatil Patroniçenin Bodrum keyfi...

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Bodrum tatiline çıktı.
Caddeler Alışveriş turu...

Cemiyet hayatının ünlü isimleri, şıklıkları ve enerjileriyle AVM'de göz kamaştırdı. Begüm Şen yakın arkadaşı Sinem Ayan ile keyifli bir alışveriş turuna çıkarken; Ece Nayman ise annesi Fulya Nayman ve sevimli dostuyla baş başa günün keyfini çıkardı.
Güncel ABD'de maç heyecanı...

TFF Başkanvekili Zehra Neşe Kavak, ABD - Türkiye hazırlık maçını Los Angeles’taki Sofi Stadyumu’nda izledi. Kavak’a tribünde oğlu Mehmet Kavak’ın yanı sıra Nilüfer Bulut, Lütfi Kırdar ve Hamdi Ulukaya gibi iş dünyasının seçkin isimleri eşlik etti.
Tatil Bodrum'da deniz keyfi...

Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi Alize Dinçkök ve sevgilisi Başar Kozanoğlu Bodrum'da denize girdi.
Magazin Hattı İlham veren davet

DG Art'ın koleksiyonundan seçkin eserler ile sanatın ilham veren dünyasından şekillenen özel bir yaz gecesi, önceki gece gerçekleşti.

Güncel Mezuniyet heyecanı...

Melda Kosif, kızı Melina Kosif’in mezuniyet töreninden fotoğraflarını paylaşarak duygu dolu bir mesaj yayınladı. Yıllar süren eğitim yolculuğunun arkasındaki emeğe değinen Kosif, "Bugün kalbim tarif etmesi zor bir gururla dolu" sözleriyle kızını tebrik etti.
Jet Set Türkiye-ABD maçına yıldız akını

Türkiye’nin Dünya Kupası’na veda ederken ABD’yi 3-2 mağup ettiği son grup maçında, tribünler adeta bir Hollywood galasına dönüştü. Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Paris Hilton ve Edward Norton gibi dünyaca ünlü yıldızlar, ABD’ye destek vermek için stadyumdaki yerlerini aldı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.