Kosif’ten "Ruhun Fısıltısı"

Sanat ve edebiyat dünyasındaki çok yönlü çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren Melda Kosif, uzun süredir heyecanla beklenen yeni kitabı Ruhun Fısıltısı’nı çok özel bir imza günü ve tanıtım etkinliğiyle okurlarının beğenisine sundu. Destek Yayınları etiketiyle raflardaki yerini alan eser, modern hayatın karmaşasından ve gürültüsünden yorulanları içsel bir yolculuğa davet ediyor. Kültür, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin yoğun ilgi gösterdiği imza gününde Kosif, konuklarıyla yakından ilgilenerek kitabını imzaladı. Davette konuklarıyla kitabın ortaya çıkış hikayesini paylaşan Melda Kosif, Ruhun Fısıltısı ile okuyucuya derin bir nefes aldırmayı hedeflediğini belirtti. Yalnızlık, dönüşüm, aidiyet ve yeniden var olma gibi evrensel temaları derin ve şiirsel bir dille ele alan yazar, ilk günden okurlardan tam not aldı. Cemiyet hayatının ünlü simalarından Sanem Tezman, Begüm Karamahmutoğlu, Selma Türkeş ve sanat tutkunlarının akın ettiği imza gününde keyifli anlar yaşandı. Dostlarının tebriklerini kabul eden ve bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Melda Kosif'in mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Edebiyat dünyasında ses getiren Ruhun Fısıltısı, şimdiden kitapseverlerin başucu kitapları arasındaki yerini almaya aday.

Ferit TUĞLUK