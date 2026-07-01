Leo, 3 yaşında...

Can ve Deniz Hakko çifti, oğulları Leo’nun yeni yaşını büyük bir mutlulukla kutladı. Minik Leo, kendisi için organize edilen özel bir partiyle 3. yaşına "merhaba" dedi. Doğum günü kutlamasında tema olarak macera dolu bir dinozor konsepti tercih edildi. Yeşillikler, büyük dinozor figürleri, tropikal detaylar ve "3" yaş pastasıyla süslenen alanda neşeli anlar yaşandı. Gecenin en tatlı detaylarından biri ise minik Leo’nun yüzüne yapılan dinozor makyajı oldu. Sosyal medyada paylaşılan ve büyük beğeni toplayan fotoğraflarda, Can ve Deniz Hakko çiftinin oğullarıyla birlikte pastanın önünde verdikleri neşeli ve samimi pozlar aile mutluluğunu gözler önüne serdi. Çift, bu özel günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan yakın dostlarına da teşekkür etti.