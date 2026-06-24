Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Elif Dürüst, sosyal medya hesabından yaptığı samimi ve sevgi dolu paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Dürüst, yakın dostu Alara Koçibey ile Koçibey'in oğlu Renç Uzan’ın bir davette çekilen oldukça duygusal bir karesini takipçileriyle paylaştı. Elif Dürüst kendi resmi Instagram hesabı üzerinden yaptığı hikaye paylaşımında Alara Koçibey ve oğlu Renç Uzan'ı etiketleyerek, "Bu nasıl bir pırlanta" notunu düştü. Elif Dürüst'ün bu sevgi dolu jestine karşılık Alara Koçibey de paylaşıma kayıtsız kalmadı. Koçibey, dostunun bu güzel gönderisini kendi profiline taşıyarak fotoğrafın altına "Ne Güzelsiniz" notunu ekledi ve kırmızı kalp emojileriyle Elif Dürüst'e içten bir teşekkürde bulundu.