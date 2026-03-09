Koçibey’den ilham dolu paylaşım

Sosyal medyanın estetik dozu yüksek isimlerinden Alara Koçibey, İstanbul’un tarihi duraklarından Çukurcuma’da gerçekleştirdiği kısa turu takipçileriyle paylaştı. Semtin kendine has dokusuna olan hayranlığını dile getiren Koçibey, antika ve dekorasyon meraklılarını heyecanlandıran karelere imza attı. Koçibey, paylaşımında şu ifadelere yer verdi. "Çukurcuma’da yine kaybolduğum bir gün. Patinalar, objeler, zamanın dokusu… Bazı parçalar yalnızca dekor değil, ruh taşır." Eski binaları, dar sokakları ve zamana meydan okuyan antikacılarıyla bilinen Çukurcuma, Koçibey’in objektifinden bir kez daha hayat buldu. Paylaşımında eşyaların üzerindeki yaşanmışlık izlerine dikkat çeken ünlü isim, dekorasyonun sadece görsel bir düzenleme değil, aynı zamanda bir hikaye anlatıcılığı olduğunu vurguladı. Alara Koçibey’in bu paylaşımı, kısa sürede takipçilerinden büyük ilgi görerek İstanbul’un tarihi semtlerine olan ilgiyi bir kez daha tazeledi.