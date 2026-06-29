Amerika'da özel davet...

Lüks ev tekstili ve dekorasyon markası Haremlique Istanbul, özgün tasarımlarını uluslararası sahneye taşımaya devam ediyor. Marka, yeni sezonda büyük beğeni toplayan Seferî Koleksiyonu’nu, ABD’nin prestijli bölgesi Southampton’da düzenlenen özel bir trunk show ile tasarım tutkunlarıyla buluşturdu. Caroline N. Koç ve Alvise Orsini’nin ev sahipliğinde gerçekleşen bu seçkin davet, uluslararası cemiyet hayatından ve tasarım dünyasından önemli isimleri bir araya getirdi. Etkinliğin en çok ilgi gören parçalarından biri, markanın yenilikçi Storyteller sofra koleksiyonu oldu. Değiştirilebilir tabak süsleriyle farklı mevsimlere ve özel kutlamalara dinamik bir şekilde uyum sağlayabilen bu özgün koleksiyon, davetlilerden tam not aldı. Bettina Machler iş birliğiyle hayata geçirilen Seferî Koleksiyonu, Southampton’ın büyüleyici ve rafine atmosferinde, etkinlik için özel olarak hazırlanan masa düzenleriyle hayat buldu. Estetik ve fonksiyonelliği bir araya getiren bu özel sunumlar, konuklara ilham verici bir sofra deneyimi yaşatırken, Haremlique Istanbul’un global tasarım vizyonunu bir kez daha gözler önüne serdi.