Yeni tarifini paylaştı

Cemiyet hayatının stil ikonlarından Yasemin Ergene, sadece şıklığıyla değil, mutfaktaki hamaratlığıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, bu kez takipçilerini kendi mutfağında keyifli bir gurme yolculuğuna çıkardı. Paylaştığı samimi videolarda mutfağa girerek kurabiye yapan Ergene, hazırlık aşamasından fırından çıkış anına kadar tüm süreci takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede büyük ilgi gören bu paylaşım, takipçilerinden "Mutfakta bile çok zarif" ve "Tarifini sabırsızlıkla bekliyoruz" şeklinde yüzlerce beğeni dolu yorum aldı.