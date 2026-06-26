Mezuniyet heyecanı...

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Melda Kosif, kızı Melina Kosif’in mezuniyet töreninde duygu dolu anlar yaşadı. Sosyal medya hesabından kızıyla birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşan Kosif, yıllar süren eğitim yolculuğunun ardından mezuniyet kepini takan kızına anlamlı bir mesajla seslendi. Melda Kosif, paylaşımında bir annenin gözünden okul yıllarının tatlı telaşını ve arkasındaki büyük emeği şu sözlerle özetledi: "Binlerce okul sabahı… Yüzlerce erken çıkış izin kâğıdı, doktor raporu, sınav, proje, veli toplantısı… Ve sayısını hatırlayamadığım kadar çok: 'Anne, bugün erken çıkabilir miyim?' Sabah yataktan kalkma pazarlıkları… 'Beş dakika daha…'lar… Evden çıkıp geri dönüp alınan iPad’ler… Son dakikada hatırlanan okul işleri…" Tüm bu süreçte kızının gösterdiği azim ve disipline dikkat çeken Kosif, sözlerine şöyle devam etti: "Ama bütün bunların arkasında, kimsenin görmediği daha büyük bir emek vardı… Saatlerce süren ders çalışmaları… Sınavlardan önce yaşanan heyecanlar ve stres… Vazgeçmeden verilen mücadele… Gösterdiğin disiplin, özveri ve emek… Derken bir gün dönüp bakıyorsun… Elinden tutup okul kapısına bıraktığın o küçük kız, mezuniyet kepini takmış karşında duruyor. Yıllar su gibi geçmiş. O küçük kız büyümüş; emekleriyle, azmiyle ve kararlılığıyla kendi yolunu çizen genç bir kadın olmuş." Kızının başarılarıyla her zaman gurur duyduğunu belirten Melda Kosif, mesajını "Seninle her zaman gurur duydum. Bugün ise kalbim tarif etmesi zor bir gururla dolu. Tebrikler Melinammm" diyerek noktaladı.