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ABD'de maç heyecanı...

TFF Başkanvekili Zehra Neşe Kavak, ABD - Türkiye hazırlık maçını Los Angeles’taki Sofi Stadyumu’nda izledi. Kavak’a tribünde oğlu Mehmet Kavak’ın yanı sıra Nilüfer Bulut, Lütfi Kırdar ve Hamdi Ulukaya gibi iş dünyasının seçkin isimleri eşlik etti.

Giriş: 27 Haziran 2026 Cumartesi 10:52 Güncelleme: 27 Haziran 2026 Cumartesi 10:52
ABD'de maç heyecanı...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili Zehra Neşe Kavak, ABD ile Türkiye arasında oynanan hazırlık karşılaşmasını yerinde takip etmek üzere soluğu Los Angeles’ta aldı. Dev mücadeleyi dünyanın en lüks ve modern spor komplekslerinden biri olan Sofi Stadyumu’nda izleyen Kavak, tribünde adeta bir "yıldızlar geçidi" oluşturdu. Heyecan dolu karşılaşmayı protokol tribününden takip eden Zehra Neşe Kavak’a, oğlu Mehmet Kavak’ın yanı sıra iş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri eşlik etti. Kavak; TİKAD (Türkiye İş Kadınları Derneği) Başkanı Nilüfer Bulut, iş insanı Esin Güral Argat, Lütfi Kırdar ve dünyaca ünlü Chobani markasının kurucusu Hamdi Ulukaya ile birlikte millilerin mücadelesini büyük bir coşkuyla izledi. Los Angeles’taki Türk futbolseverlerin de yoğun ilgi gösterdiği maçta, TFF Başkanvekili Kavak ve beraberindeki heyetin heyecanlı anları objektiflere yansıdı. ABD’de yaşayan Türk iş insanlarının da katılımıyla tribünde adeta bir Türkiye rüzgarı esti.

TFF Zehra Neşe Kavak ABD

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Güncel ABD'de maç heyecanı...

TFF Başkanvekili Zehra Neşe Kavak, ABD - Türkiye hazırlık maçını Los Angeles’taki Sofi Stadyumu’nda izledi. Kavak’a tribünde oğlu Mehmet Kavak’ın yanı sıra Nilüfer Bulut, Lütfi Kırdar ve Hamdi Ulukaya gibi iş dünyasının seçkin isimleri eşlik etti.
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