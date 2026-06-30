Mikonos'ta eğlence...

Cemiyet hayatının tanınan simalarından Allan Hakko ve sevgilisi Pelin Uluksar, yaz sezonunun keyfini Yunanistan'ın dünyaca ünlü eğlence adası Mikonos'ta çıkarıyor. Mutlu birliktelikleriyle sık sık adlarından söz ettiren çift, bu kez baş başa kalmak yerine ailece keyifli bir tatil rotası çizmeyi tercih etti. Mikonos’un eşsiz atmosferinde yorgunluk atan Hakko ve Uluksar, tatilin eğlenceli anlarını sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Çiftin adanın popüler mekanlarında ve kumsallarında çekilen neşeli kareleri kısa sürede büyük ilgi topladı. Hem dinlenen hem de Mikonos gecelerinin tadını doyasıya çıkaran ünlü çiftin bu renkli tatil kareleri, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutulmaya devam ediyor.