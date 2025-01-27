Uludağ'da buruk bir sömestr...

Cemiyet hayatının ünlü simaları gözde kayak merkezi Uludağ'da kayak sezonunu açtı. Gülşah-Ender Alkoçlar ve Bahar-Ozan Şer çifti Uludağ'da objektiflere yansıdılar. Geçtiğimiz hafta Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin vefat ettiği yangın felaketinin ardından buruk bir sömestr tatili geçiren işletme sahiplerinden Ozan-Bahar Şer çifti sahibi oldukları Grand Yazıcı Otel'de denetimlerinin tam olduklarını söylerek tatilcileri Uludağ'a davet etti. İşletme sahibi iş insanı Ozan Şer; 'Kartalkaya'daki olay hepimizi çok etkiledi. Ülkemizin başı sağolsun' diyerek duygularını dile getirdi. İtfaiye'nin herhangi bir olumsuz durumda hızlıca olay yerine intikal edebileceğini söyleyen işletme sahibi Gülşah Alkoçlar ise 'Uludağ bu konuda çok donanımlı itfaiye en uzak otele 2 buçuk dakika uzaklıkta. Bütün hazırlıklarımız tekrar gözden geçirildi' dedi.

Onur AYDIN