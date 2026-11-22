Biyoteknoloji ve longevity odaklı cilt bakım yaklaşımıyla öne çıkan SUZI X, İstanbul’un gece hayatı hafızasında yer eden Safran’ı odağına alarak özel bir etkinliğe imza attı. SUZI X, bir dönem şehrin önemli buluşma noktalarından olan Safran’ın efsanevi gecelerine yeniden hayata verdiği buluşmada ünlü isimlerden Ronit Gülcani Raif Dinçkök, Çiğdem Sabancı'yı ağırladı. Passage Petits Champs’da yer alan Zivo’da gerçekleşen gecede dekor, müzik, imza kokteyller ve geceye özel hazırlanan sürprizlerle bir efsane yeniden hayat buldu.