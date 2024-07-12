Seyahatseverlerin gözde tatil rotaları...

Yazları Bodrum, Çeşme ve Göcek gibi ünlü tatil merkezlerinde geçiren cemiyet hayatının ünlü simaları yurt dışında ise Montenogro, İtalya ve Amerika gibi farklı tatil rotaları belirleyerek keyifli tatil noktalarından anlar paylaşıyor.

Elif Dürüst

Her yıl müdavimi olduğu Bodrum'da tatil yapan Elif Hanım, Haziran ayında sezonu açarak denizle buluştu. Bikinili pozlarıyla nefes kesen Elif Dürüst tatilin keyfini çıkardı.

Nejdet-Emel Ayaydın

Bayram tatilinde Çeşme'ye giden iş insanı Nejdet Ayaydın ve eşi Emel Hanım, sezonu klasik bir açılışla yaptı. Sık sık yurt dışında farklı noktalarda da tatil yapan Ayaydınlar deniz ve güneşle iş yorgunluklarını atacaklar.

Feryal Gülman

Her yıl bir kez Monte Carlo'da bulunarak tatil yapan Feryal Gülman, tatilini keyifle geçiriyor. Montenegro'da oğlu Aslan Kemal ile gezen Gülman şehri, sakinliği ve güvenli olması nedeniyle çok sevdiğini belirtiyor.

Begüm-Adnan Şen

Los Angeles'ta yaşayan Begüm ve Adnan Şen çifti yazı Türkiye'de geçirmeyi seviyor. Ailece yurda dönen Şenler genellikle Göcek'te tekne tatili yapmayı seviyor.