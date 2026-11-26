Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin Fransa'daki ortak şaraphane ve şarap bağlarını barındıran Château Miraval ile ilgili yaklaşık beş yıldır süren hukuk mücadelesi sona erdi. Pitt, eski eşi Jolie'nin bir yıl önce şaraphaneyi satmasının ardından, Şubat 2022'de ona karşı dava açmıştı. Davanın gerekçesi Jolie'nin, her iki tarafın da diğer tarafın onayı olmadan böyle bir satış yapmayacağına dair anlaşmaya uymadan şaraphaneyi satmış olmasıydı. Aynı yılın sonlarında Jolie, 2016'daki boşanma davaları başladığından beri Pitt'in intikam savaşı yürüttüğünü iddia ederek karşı dava açtı. Şaraphanenin satışı konusundaki hukuki mücadele, oyuncunun eski eşine karşı taciz iddialarıyla devam etti. Yıllar süren davada yaşanan çekişmelerin ardından, eski eşler dün birbirlerine karşı açtıkları davaları geri çekmek ve anlaşmazlığı çözmek için başvuruda bulundu. Her ikisi de Oscar ödüllü olan Hollywood yıldızlarının temsilcileri ortak bir açıklama yaparak, "Ailemizin çıkarları doğrultusunda mahkeme dışında anlaşmaya vardık ve daha fazla yorum yapmayacağız. Medya haberlerinde 'kaynaklara' atfedilen herhangi bir yorum, aslında ne bizden ne de bize yakın herhangi birinden gelmektedir" dedi. Eski eşler hukuki anlaşmazlıklarını çözmüş olsa da, Brad Pitt'in, Angelina Jolie'nin şaraphanedeki hissesinin yarısını sattığı Rus iş insanı Yuri Shefler'e karşı açtığı dava sürüyor. Jolie, kendine ait hisseleri, içecek üreticisi ve dağıtıcısı olan Stoli Grubu bünyesindeki Shefler'ın Tenute del Mondo şirketine satmıştı. Pitt, eski eşinin hisselerini sattığı değer üzerinden geri satın alabilmek için mahkemeden bir karar talep ediyor. Pitt ayrıca açıklanmayan miktarda tazminat da istiyor. Bir zamanlar Hollywood'da 'Brangelina' olarak anılan Brad Pitt ve Angelina Jolie ikilisi, uzun yıllar süren birlikteliklerinin ardından 2014'te evlendi. Jolie'nin iki yıl sonra açtığı boşanma davası, 2019'da resmi olarak sonuçlandı.